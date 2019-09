Olympique de Marseille / 120 ans de légende : Habib Bèye honoré par le peuple phocéen

L’Olympique de Marseille célèbre, cette année, ses 120 ans de légende. L’occasion pour le peuple olympien de voter pour le meilleur onze de tous les temps parmi 55 anciens joueurs, n’étant plus en activité, nommés par un comité historique interne.



Au poste de latéral droit pour lequel il était en course aux votes avec Manuel Amoros (35%) et Jocelyn Angloma (24%), Habib Bèye est sorti vainqueur avec 38% des votes.



Arrivé en 2003 à l'OM, le Sénégalais marquera l'histoire du club en remportant la coupe Intertoto (2005) mais aussi par sa présence dans l'équipe qui ira jusqu'en en finale de la coupe UEFA contre Valence (2004).



En attaque, un autre sénégalais était aussi dans la course pour le vote des légendes. Il s’agit de Mamadou Niang (16%).Toutefois, deux seuls attaquants étaient donc éligibles. L’ancien attaquant du club olympien a terminé troisième derrière Didier Drogba (18%) et Jean Pierre Papin (41%).



Voici, au complet, le 11 de légende :

Gardien : Fabien Barthez

Défenseurs : Habib Bèye, Basile Boli, Carlos Mozer , Eric Di Meco

Milieux : Didier Deschamps, Franck Sauzée, Chris Waddle, Enzo Francescoli

Attaquants : Jean Pierre Papin, Didier Drogba