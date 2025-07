Offensive politique Coordonnée : Le Pastef Exerce-t-il une Pression sur la Justice pour l'Arrestation de Badara Gadiaga ?

Lors du dernier numéro de l'émission Jakaarlo, le chroniqueur Badara Gadiaga s'est retrouvé au cœur d'une vive tension et d'un échange tendu avec le député Amadou Bâ du parti Pastef.



Dans la foulée de ces échanges, plusieurs figures politiques du parti au pouvoir, dont Waly Diouf Bodian et la députée Mame Bousso, ont publiquement appelé à l'intervention de la justice via les réseaux sociaux. Cette synchronisation des appels à des poursuites judiciaires soulève une question essentielle : assiste-t-on à une tentative de pression politique contre la justice visant à faire taire un chroniqueur critique ?



Ce contexte est d'autant plus pertinent que, quelques jours seulement après l'arrestation du journaliste Bachir Fofana pour avoir soulevé des questions sur la gestion à l'Assemblée nationale, le pays a déjà connu une série d'arrestations de chroniqueurs jugés hostiles au régime. De plus, le Premier ministre lui-même, lors d'une déclaration récente sur les réseaux sociaux, avait émis de sévères critiques à l'encontre de certains démembrements de la justice et de certains magistrats concernant un dossier qui le concernait.



Affaire à suivre...