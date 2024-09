Offense au Chef de l’État : Seydi Gassama plaide la libération de Cheikhna Keïta.

Le directeur exécutif d’Amnesty international section sénégalaise, Seydi Gassama, a plaidé la libération du président du mouvement Force dolel Askanwi, l’ex commissaire Cheikhna Keïta placé en garde à vue dans les locaux de la division des investigations criminelles à la suite de son interpellation, ce vendredi.

« Ahmet Suzanne Camara et l'ex commissaire Keïta doivent être remis en liberté. Les peines de prison pour les délits de diffamation, offense au Chef de l'État, outrage, etc..., doivent être supprimées comme recommandé par les mécanismes internationaux des droits humains », a écrit sur sa page X le défenseur des droits de l’homme selon qui, les motifs de l’arrestation de Cheikhna Keïta ne doivent pas valoir des poursuites.

« Et une fausse nouvelle qui ne présente pas un risque grave de troubler l'ordre public ne doit faire l'objet de poursuites pénales », a-t-il indiqué.



Après un ordre de conduite émis par le parquet, Cheikhna Keïta a été arrêté par la Dic, vendredi, peu avant 17 heures avant d'être conduit directement dans la cave du Palais de Justice. Cheikhna Keïta est poursuivi pour diffusion de fausses nouvelles...