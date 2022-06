Observateur National des Lieux de Privation de Liberté : Madiaw Diaw prend le relais de Josette Marceline Lopez Ndiaye

Le nouvel observateur national des lieux de privation de liberté Madiaw Diaw a pris fonction ce mardi 30 juin 2022 en remplaçant Madame Josette Marceline Lopez Ndiaye. La cérémonie de passation de service s’est tenue sous la présence du représentant du ministère de la justice. Pour rappel, l’observateur national des lieux de privation de liberté est une autorité administrative indépendante nommée par décret pour une durée de cinq ans, non renouvelable. Il a pour mission de veiller et d’alerter sur les conditions de vie des détenus et des prévenus et sur les lieux de privation de liberté.