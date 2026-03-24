Kaolack : Baye Ciss procédera au lancement officiel du Plan de redressement et de développement de Kaolack 2027-2031, le samedi 25 avril 2026

Le président Baye Ciss procédera au lancement officiel du Plan de redressement et de développement de la ville de Kaolack, le samedi 25 avril 2026 à partir de 11 heures, à la Salle de conférence de Keur Ngane, à Médina Baye, Kaolack.

En effet, cet événement majeur sera une occasion pour M. Ciss, de décliner son agenda de redressement et de développement de la capitale du Saloum 2027-2031, à travers la présentation de projets structurants et réalisables pour un Kaolack émergent.

À noter que Kaolack, jadis ville carrefour et 2ème capitale économique du Sénégal est un important centre d'éducation islamique. Une ville d'histoire et de culture, de religion et d'économie. Avec jadis le plus grand marché de l'Afrique de l'Ouest, un port dynamique, une zone industrielle, un aéroport etc, Kaolack est devenue une ville fantôme, connaissant ainsi depuis des décennies un déclin économique et social, sans précédent.

Aujourd’hui, l'objectif pour le président Baye Ciss est de redonner à cette ville son lustre d'antan, après avoir fait ses preuves dans la réalisation à Kaolack (commune de Ndiaffate), d'un projet de ville nouvelle de (Ciss-Plaza), incluant des espaces d'affaires, résidentiels et de loisirs; la construction d'une usine Agro alimentaire à Kabatoki, la construction de la grande Esplanade Mawlidou Nabi de la grande mosquée de Médina Baye, le pavage et l'éclairage de certaines artères de Médina Baye, le social, l'équipe de foot le Tout Puissant Diamono, entre autres projets...