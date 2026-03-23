Korité endeuillée à Yeumbeul : un raccourci fatal emporte un jeune marchand dans les eaux d’un bassin

La célébration de l’Aïd el-Fitr s’est transformée en tragédie à Yeumbeul-Sud. Selon les informations rapportées par L’Observateur, un jeune marchand ambulant, Kéba Sylla, a perdu la vie samedi après-midi en tentant de traverser un bassin de rétention, choisissant un passage risqué pour éviter un long détour.



Une journée de fête qui vire au drame



Rien ne laissait présager une telle issue. Résidant à Guédiawaye, Kéba Sylla s’était rendu tôt dans la matinée du samedi 21 mars 2026 à Yeumbeul-Sud, précisément au quartier Afia 2, pour célébrer la Korité chez son oncle, entouré de ses proches.



Après la prière et le déjeuner, il décide, en compagnie de son cousin B. Sylla, de se rendre à Grand-Yoff pour poursuivre les festivités avec des amis. Mais sur leur chemin, les conséquences des inondations compliquent leur progression, forçant les habitants à emprunter des passages dangereux.



Le choix du raccourci… et la chute fatale



Face à un bassin de rétention qui bloque leur route, le cousin propose de faire un détour. Mais Kéba Sylla, pressé et estimant le trajet trop long, choisit de traverser à travers des herbes hautes.



Un choix qui va lui coûter la vie.



À peine engagé, le sol cède sous ses pieds. Il glisse, s’enlise, puis commence à sombrer. Impuissant, son cousin tente désespérément de le tirer hors du piège.



«Il m’a demandé de l’aider, mais il était retenu par les herbes», confiera-t-il plus tard, encore sous le choc.



Malgré ses efforts, il finit par lâcher prise et court alerter la famille et les riverains. Mais à leur arrivée, Kéba Sylla a déjà disparu sous les eaux sombres du bassin.



Des recherches vaines face à l’irréparable



Alertés, les sapeurs-pompiers interviennent rapidement sur les lieux. Devant une foule inquiète, ils plongent dans les eaux boueuses et entament des recherches minutieuses.



Après de longues minutes d’angoisse, le corps sans vie du jeune marchand est finalement repêché au fond du bassin. D’après L’Observateur, aucune trace de blessure n’a été relevée sur la dépouille, confirmant la thèse de la noyade accidentelle.



Le corps a été transféré à l’hôpital Idrissa Pouye de Grand-Yoff pour autopsie, sur instruction de la police de Yeumbeul.