Journée mondiale de lutte contre la tuberculose : 800 cas enregistrés à Kaolack dont 24 décès...

Kaolack a abrité ce mardi 24 mars, la cérémonie de la journée mondiale de lutte contre la tuberculose sous l’égide du ministère de la Santé et de l’Hygiène publique. L’édition 2026 est axée sur le thème : « Oui ! Nous pouvons mettre fin à la tuberculose : s’engager, investir, agir ».

Venu représenter le ministre, le Docteur Ousmane Cissé, directeur général de la santé est revenu sur les chiffres de cette maladie infectieuse et meurtrière qui font froid dans le dos. « Au niveau mondial en 2025, nous avons enregistré plus de 10 millions de cas avec plus de 1,3 million de décès. Ici au Sénégal nous avons enregistré 16 mille cas responsables de près de 500 décès. Mais le fait marquant est que nous avons eu un gap de 4 mille cas car nous avions prévu d’avoir 20 mille cas en 2025. Arrivés au niveau de Kaolack, il y a des chiffres alarmants ici. Nous avons enregistré près de 800 cas responsables de 24 décès. Au total, nous pouvons retenir qu’en 2025, la tuberculose a tué plus que le MPOX, le paludisme et même la fièvre hémorragique réunis ».

En ce qui concerne les moyens de lutte, « nous allons passer de la santé curative vers la santé préventive. Donc, nous allons plus prévenir la survenue de cette maladie (…). Les défis que nous avons, comme je l’ai dit, nous avons 4 mille cas que nous attendons avoir en 2025 et qui ne sont pas venus. Et c’est ces cas qui sont à l’origine de la transmission parce qu’un malade traité, dépisté, n’est plus contagieux au bout de 15 jours et un malade non-dépisté peut être à l’origine de la contamination de 10 à 15 personnes, ce qui va faire que l’incidence sera encore toujours là et pour éliminer la tuberculose nous devons agir [...]», a soutenu le Docteur Ousmane Cissé.