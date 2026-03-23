Parcelles Assainies : un neveu détourne plus de 4 millions FCFA dans la valise de son oncle

Le Commissariat d’arrondissement des Parcelles Assainies (Unité 15) a déféré au parquet, le 19 mars 2026, un individu poursuivi pour vol de numéraires commis avec effraction au préjudice de son oncle.Une disparition découverte au retour d’un long séjourDe retour d’un séjour de six mois à l’étranger, la victime a constaté la disparition de 4 180 000 FCFA, soigneusement dissimulés dans une valise cadenassée entreposée dans sa chambre.Rapidement alertées, les forces de l’ordre ont ouvert une enquête qui a orienté les soupçons vers le neveu de la victime, qui occupait le même appartement pendant son absence.Interpellé à son domicile, le jeune homme est passé aux aveux et a détaillé l’utilisation de la somme :• 400 000 FCFA investis dans un poulailler ;• paiement des soins médicaux de son père et achat de vivres ;• 600 000 FCFA envoyés à son frère au village ;• achat de quatre moutons à 100 000 FCFA l’unité.Il affirme également avoir égaré 400 000 FCFA à la gare des Baux Maraîchers, tandis que le reste de la somme aurait été utilisé pour des dépenses personnelles.Les investigations ont confirmé le rôle du neveu dans la disparition des fonds, mettant en lumière une affaire de confiance trahie au sein d’un même foyer.À l’issue de la procédure, le mis en cause a été conduit au parquet pour répondre des faits qui lui sont reprochés.