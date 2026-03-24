255 millions envolés : le scandale Ashock Tex, entre détournement et paris en ligne…un employé dilapide des millions sur 1Xbet

Une affaire de détournement spectaculaire secoue le milieu des affaires à Dakar. D’après des informations rapportées par Libération, la société Ashock Tex, spécialisée dans la vente en gros de tissus, a été victime d’un vaste système de fraude interne ayant causé un préjudice estimé à 255 millions de Fcfa.



Au cœur de ce scandale, deux ressortissants indiens : Karan Chawla, 22 ans, et Sonny Sonjuani, 30 ans. Tous deux ont été arrêtés par la Division des investigations criminelles (Dic), puis inculpés et placés sous mandat de dépôt pour abus de confiance.



Selon Libération, Karan Chawla, en sa qualité d’agent commercial, aurait livré des tissus d’une valeur de 180 millions de Fcfa à différents clients… sans jamais reverser les fonds à son employeur. Une opération frauduleuse qui n’était que la partie visible d’un mécanisme bien plus vaste.



Les investigations ont en effet permis de révéler un système organisé avec la complicité de Sonny Sonjuani, chargé de la gestion de l’entrepôt. Ensemble, ils auraient multiplié les manœuvres frauduleuses, portant le montant total du détournement à 255 millions de Fcfa.



Toujours d’après Libération, les deux hommes ont fini par passer aux aveux après leur interpellation. Mais l’affaire a pris une tournure encore plus troublante avec les déclarations de Karan Chawla. Ce dernier a affirmé avoir perdu l’intégralité des fonds détournés en jouant sur la plateforme de paris en ligne 1xBet.



Un élément qui jette une lumière crue sur les dérives liées aux jeux d’argent et leurs conséquences parfois dramatiques.



Lors de son arrestation, Karan Chawla aurait tenté de mettre fin à ses jours en ingérant du détergent, selon Libération. Transporté d’urgence dans un hôpital sous surveillance, il a finalement été sauvé avant d’être entendu par les enquêteurs. Face aux preuves accablantes, il s’est contenté de présenter des excuses à son employeur.

