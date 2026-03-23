Formation et coopération : le CIGRE renforce les capacités du secteur électrique ouest-africain

Une rencontre internationale du Comité national Afrique de l’Ouest du CIGRE (CN CIGRE AO), est organisée sous l’égide du West African Power Pool (WAPP), également connu comme le Système d’Échanges d’Énergie Électrique en Afrique de l’Ouest.



Cette session, axée sur les formations en réseaux haute tension, réunit près d’une centaine d’experts issus des sociétés d’électricité des 15 pays membres de la Communauté Économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO). L’objectif est de renforcer les compétences techniques et de favoriser le partage d’expériences dans un contexte marqué par les défis énergétiques et climatiques.



Président du Conseil International des Grands Réseaux Électriques (CIGRE), Konstantin O. Papailiou a souligné l’importance de cette organisation centenaire, dédiée à la diffusion des connaissances et à la coopération internationale dans le domaine des réseaux électriques. Selon lui, dans un contexte de transition énergétique et de lutte contre le changement climatique, l’électrification constitue un levier essentiel pour assurer un avenir durable.



Le CIGRE s’appuie sur 16 comités d’études spécialisés couvrant divers domaines, notamment les lignes aériennes, les sous-stations, la planification des réseaux et les technologies de réseaux intelligents (smart grids). Ces plateformes permettent aux experts de collaborer au sein de groupes de travail internationaux, facilitant ainsi l’échange de savoir-faire et l’élaboration de solutions adaptées aux réalités locales.