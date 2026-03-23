Entretien téléphonique entre les chefs de la diplomatie russe et iranienne, après les discussions irano-américaines

Les chefs de la diplomatie russe et iranienne se sont entretenus lundi au téléphone pour discuter de la guerre au Moyen-Orient, a indiqué le ministère russe des Affaires étrangères, après l'annonce de discussions irano-américaines sur une cessation des hostilités.
"La partie russe a souligné la nécessité d'un arrêt immédiat des hostilités et d'un règlement politique", a indiqué le ministère russe dans un communiqué sur cet entretien entre Sergueï Lavrov et Abbas Araghchi.
Autres articles
-
Parcelles Assainies : un neveu détourne plus de 4 millions FCFA dans la valise de son oncle
-
Korité endeuillée à Yeumbeul : un raccourci fatal emporte un jeune marchand dans les eaux d’un bassin
-
Décès de Lionel Jospin à l'âge de 88 ans
-
Frontière sénégalo-gambienne : un trafiquant “miné” avec 2 kg de drogue démasqué
-
Jean-Didier Berger réélu maire de Clamart