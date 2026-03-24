TOUBA- L’hôpital Matlabul Fawzeini de Touba entre la colère des taximans et les éclairages , preuves à l’appui, du directeur de la structure et du maire de Touba.

Il ya 24 heures , la tension était clairement montée d’un cran devant l’hôpital Matlaboul Fawzeini, où des chauffeurs de taxis, sommés de libérer l’espace qu’ils occupaient, n’avaient pas manqué d’exprimer une vive colère. L’établissement avait , en effet, auparavant, exprimé son souhait ,après plusieurs réunions avec les concernés , de désencombrer son enceinte et aménager un parking sur la parcelle concernée. Les conducteurs, persuadés d’être délogés injustement, ignoraient que le terrain appartenait à l’hôpital. Ils avaient , ainsi, arboré des brassards et dénonce la décision.



Ce mardi , les éclairages fournis par Docteur Massamba Thioro Sall, directeur de l’hôpital, et Abdou Lahad Kâ, maire de Touba, semblent finalement avoir apaisé les esprits. En clair , les deux autorités ont expliqué à ces derniers que la parcelle apartenait à l’hôpital et que c’est le bien-être des patients qui était encouru par la direction.