TOUBA- L’hôpital Matlabul Fawzeini de Touba entre la colère des taximans et les éclairages , preuves à l’appui, du directeur de la structure et du maire de Touba.


Il ya 24 heures , la tension était clairement montée d’un cran devant l’hôpital Matlaboul Fawzeini, où des chauffeurs de taxis, sommés de libérer l’espace qu’ils occupaient, n’avaient pas manqué d’exprimer une vive colère. L’établissement  avait , en effet, auparavant,  exprimé son souhait ,après plusieurs réunions avec les concernés , de désencombrer son enceinte et aménager un parking sur la parcelle concernée. Les conducteurs, persuadés d’être délogés injustement, ignoraient que le terrain appartenait à l’hôpital.  Ils avaient , ainsi,  arboré des brassards et dénonce la décision. 

Ce mardi , les éclairages fournis par Docteur Massamba Thioro Sall, directeur de l’hôpital, et Abdou Lahad Kâ, maire de Touba, semblent  finalement avoir apaisé les esprits. En clair , les deux autorités ont expliqué à ces derniers que la parcelle apartenait à l’hôpital et que c’est le bien-être des patients qui était encouru par la direction.
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Mardi 24 Mars 2026
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