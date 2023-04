« ON DIT QUOI ?» N-3 Affaire Sonko-Mame Mbaye Niang: Le retournement de veste de la population qui réclame la paix et la sérénité dans le pays

En cette veille de fête de Korité coïncidant avec le procès en appel de Mame Mbaye Niang actuel Ministre du Tourisme et Ousmane Sonko leader du parti Pastef, semble-t-il que la majorité de la population a redéfini sa priorité.



L'heure n’est plus à la mobilisation pour sortir dans les rues et manifester. Bien au contraire tous réclament la paix et la sérénité dans le pays. Ce qui signifie que les jeunes n’ont plus le même discours et se sont lassés des querelles politiques qui d’après eux ne les concernent pas forcément.



Pour le procès de ce lundi 17 avril, ils demandent aux deux adversaires de faire preuve de maturité et de responsabilité afin que cette bataille judiciaire prenne fin une bonne fois pour toute.



Hommes, femmes, vieux et jeunes ont fait leur propre jugement des faits.