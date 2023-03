Œuvres sociales : La « Fondation Sokhna Baaly Mbacké obtient l’accord de siège pour élargir ses activités »

Sous la présidence du ministre des affaires étrangères et des sénégalais de l’extérieur, la cérémonie de signature d’accord de siège au bénéfice de la Fondation Sokhna Baaly Mbacké s’est déroulée cet après-midi dans les locaux du ministère. C’est une forte délégation conduite par Mame Diarra Mbacké (Sokhna Baaly) qui s’est présentée au ministère où elle a été accueillie par Mme la ministre, Aïssata Tall Sall qui, avant de parapher l’accord actant les privilèges, les immunités et facilités qui permettront à la Fondation d’exercer ses fonctions en toute indépendance, a salué les efforts fournis par la concernée, Sokhna Baaly Mountakha.







« C’est un réel plaisir d’effectuer cette signature qui non seulement va participer à accompagner la Fondation dans ses œuvres sociales, mais également d’honorer Cheikh Ahmadou Bamba qui a toujours accompli des actes de bienfaisance. C’est un homme multidimensionnel de même que ses fils et petits-fils à l’image de Serigne Mouhamadou Mountakha Mbacké », a reconnu Me Aïssata Tall Sall qui a reçu la Fondation avec tous les services de son ministère.







La délégation représentant la « Fondation Sokhna Baaly » par la voix de son porte-parole Cheikh Diop Coki, s’est réjoui d’avoir obtenu cette signature venant de l’État à travers le ministère des affaires étrangères qui lui permettra enfin, partout dans le monde, d’effectuer ses activités sociales. Celles-ci prendront en compte d’abord les Daara, les écoles avant d’être élargies vers d’autres secteurs.







La cérémonie a pris fin après la signature faite entre la ministre des affaires étrangères et des sénégalais de l’extérieur et la présidente de la Fondation, Sokhna Baaly Mountakha.