Numérique inclusive : Mamadou TALLA lance E-Territoire, « Bessu Xarala yu Beess yi, ci Gox Goxaan yi »!

Le ministre des collectivités territoriales de l’aménagement et du développement des territoires, M. Mamadou TALLA, a présidé ,ce 11 juillet 2023, le lancement des Journées E-Territoire, « Bessu Xarala yu Beess yi, ci Gox Goxaan yi ». Les journées E-Territoire initiées par l’Agence de Développement local en partenariat avec la Fondation Konrad Adanuer et ASADIC TAATAAN marquent ainsi le début d’un processus participatif et inclusif de partage et de capitalisation des initiatives numériques dans les territoires. Un programme qui est une déclinaison du projet « PSE/Société Numérique Inclusive » au niveau des collectivités territoriales, que le MCTADT, à travers l’Agence de Développement local (ADL), a initié le Programme E-Territoire, afin de renforcer la gouvernance, l’inclusion, la transformation des collectivités territoriales et leur désenclavement par le numérique.

« La pertinence du numérique pour le développement des territoires n’est plus à démontrer. Car il a le potentiel d’être un outil qui permet de renforcer la qualité de la relation entre les élus territoriaux et le citoyen. Il constitue également une opportunité majeure en termes de gain de temps et de moyens, à travers la communication et le commerce en ligne. » a dit Mamadou TALLA.

Au nom du Gouvernement du Sénégal et en son nom propre, Mamadou Talla a tenu à remercier tous particulièrement la Fondation Konrad Adanuer et ASADIC TAATAAN, pour leur appui financier dans la mise en œuvre de cette activité. Il a également, à l’endroit du Directeur général de l’Agence de Développement local, Monsieur Abdoulaye NDAO, exprimé toute sa satisfaction « pour son engagement, sa détermination et surtout son esprit d’initiative et le féliciter ainsi que l’ensemble de ses équipes pour l’importante contribution de l’ADL dans notre politique de décentralisation. » a conclu Mamadou TALLA