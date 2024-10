Nuit de grande opération à Keur Massar : 84 interpellations et une saisie impressionnante de matériel illégal

Le bilan de cette opération, comme l’a rapporté le communiqué de la gendarmerie relayé par Dakaractu, est impressionnant. Au total, 84 personnes ont été interpellées pour diverses infractions, signalant une volonté manifeste de lutter contre la délinquance dans la région. De plus, 18 véhicules ont été immobilisés, soulignant l’intensification des contrôles sur la circulation.



Les gendarmes n’ont pas seulement arrêté des individus, mais ont également réalisé des saisies significatives. Plus de 500 grammes de chanvre indien, 8 couteaux, 12 coupes-coupes, ainsi qu’une arme de marque revolver de calibre 22 mm ont été récupérés, témoignant de l’engagement des autorités à démanteler les réseaux criminels.



La gendarmerie a indiqué que ces opérations de sécurisation se poursuivent, avec pour objectif principal d’assurer la protection des personnes et des biens. Cette initiative montre la détermination des forces de sécurité à maintenir l’ordre et à rétablir un climat de sérénité au sein de la communauté.