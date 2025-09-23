Nucléaire: Khamenei fustige des négociations avec les Etats-Unis "non bénéfiques" pour l'Iran

Le guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, a estimé mardi que les négociations avec les Etats-Unis et les conditions posées par Washington sur le nucléaire iranien étaient "non bénéfiques" pour l'Iran, en pleines tensions autour de l'enrichissement d'uranium.



"Cette négociation est non bénéfique et est au contraire totalement préjudiciable à nos intérêts", a déclaré à la télévision d'Etat le dirigeant iranien, qualifiant les échanges de "chantage, de soumission à la pression, aux ordres américains, pas une véritable négociation".



Les pourparlers entre Téhéran et Washington ont été interrompus en juin par le déclenchement d'une attaque surprise d'Israël contre le territoire iranien.

