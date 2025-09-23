Nucléaire: Khamenei fustige des négociations avec les Etats-Unis "non bénéfiques" pour l'Iran

Le guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, a estimé mardi que les négociations avec les Etats-Unis et les conditions posées par Washington sur le nucléaire iranien étaient "non bénéfiques" pour l'Iran, en pleines tensions autour de l'enrichissement d'uranium.
"Cette négociation est non bénéfique et est au contraire totalement préjudiciable à nos intérêts", a déclaré à la télévision d'Etat le dirigeant iranien, qualifiant les échanges de "chantage, de soumission à la pression, aux ordres américains, pas une véritable négociation".
Les pourparlers entre Téhéran et Washington ont été interrompus en juin par le déclenchement d'une attaque surprise d'Israël contre le territoire iranien.
Autres articles
-
Financement libyen: l'intermédiaire franco-libanais Ziad Takieddine est mort
-
Ngor : Coup de filet de l’OCRTIS, 37 pierres de crack et de la cocaïne saisies
-
Des jihadistes publient une vidéo montrant des soldats maliens et burkinabè pris en otage
-
TGI Diourbel : Le « Modou-Modou » Modou Khabane Diop écope d'un an ferme pour escroquerie
-
Discours de Diomaye sur les Femmes: Des "féministes" exigent des "actes concrets et mesurables"