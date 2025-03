Nouvelles niches fiscales à Dakar : la DGID cible les propriétaires immobiliers

Dans le cadre d’une stratégie visant à élargir l’assiette fiscale du Sénégal, la Direction Générale des Impôts et des Domaines (DGID) a entamé une opération de recensement de grande envergure dans plusieurs quartiers de Dakar. Cette initiative a pour but principal d’identifier les propriétaires de biens immobiliers afin de les intégrer dans une nouvelle base de données fiscale, en prévision d’une imposition future.



Les données collectées lors de ce recensement sont particulièrement exhaustives. Une fiche consultée par nos soins révèle les informations suivantes :



- *Identification du propriétaire* : nom, prénom, date et lieu de naissance, numéro de carte nationale d’identité (CNI).

- *Informations sur le bien* : localisation de l’immeuble, numéro de téléphone, identification des occupants, étage occupé, type d’occupation (résidentielle ou professionnelle), numéro d’identification nationale des entreprises et associations (NINEA), date d’occupation, montant du loyer mensuel et annuel, observations, superficie du bien.

- *Données spécifiques* : si le contribuable n’est pas enregistré dans le fichier fiscal, ses date et lieu de naissance sont relevés. En l’absence de NINEA, cela est également noté. Pour les activités professionnelles, la nature de l’activité est précisée.



Cette opération s’inscrit dans une politique plus large de l’administration fiscale sénégalaise, qui cherche à augmenter ses recettes et à renflouer les caisses de l’État. Toutefois, cette démarche suscite des inquiétudes au sein de la population, notamment dans un contexte économique marqué par des difficultés financières pour de nombreux ménages.



La question qui se pose est de savoir si cette nouvelle politique fiscale sera bien accueillie par les citoyens. Dans un climat économique tendu, où de nombreuses familles peinent à joindre les deux bouts, des résistances pourraient émerger. Le risque de tensions entre la population et les autorités fiscales n’est pas à exclure, d’autant plus que certains craignent une pression accrue sur les contribuables déjà fragilisés.



Alors que la DGID poursuit ses efforts pour moderniser et élargir son système fiscal, l’adhésion de la population reste un enjeu clé. Les autorités devront sans doute communiquer de manière transparente sur les objectifs et les bénéfices de cette réforme pour rassurer les Dakarois et éviter un climat de défiance.