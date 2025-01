Nouvelle année : Golf Sud s’active sous Khadija Mahécor Diouf, innovation et défis olympiques au programme

La maire de Golf Sud, Khadija Mahécor Diouf, n’a pas seulement présenté une vision ambitieuse pour sa commune, elle a ouvert les portes de l’avenir avec des projets d’envergure pour 2025 et au-delà. Lors d'une récente prise de parole devant nos micros, elle a exposé un engagement sans faille pour le développement de Golf Sud, une commune stratégique et pleine de potentiel. Elle a souligné la position géographique idéale de Golf Sud, à la croisée des chemins entre Dakar, la banlieue et le département de Guédiawaye. Avec des infrastructures de qualité telles que l’autoroute à péage, la VDN, le BRT et le technopole, Golf Sud s'impose comme un pôle d’innovation et de croissance. Cependant, pour Khadija Mahécor, ce n'est pas seulement l'emplacement qui fait la force de la commune, mais sa jeunesse dynamique, ses artisans et son esprit d'initiative.







Avec la vision de 2025 clairement déclinée, Khadija Mahécor Diouf appelle à une adaptation du plan de développement local aux ambitions du Sénégal Vision 2050. Elle insiste sur la nécessité de mettre en place une stratégie de croissance durable qui priorise l’amélioration des services sociaux de base et le cadre de vie des habitants. "Nous ne nous projetons pas uniquement sur un mandat, mais sur le futur de notre commune," déclare-t-elle, affirmant son intention de construire un avenir commun. Pour elle, Golf Sud doit devenir un modèle d'inclusion et de développement harmonieux, où chaque habitant se sent partie prenante d’un projet collectif ambitieux. Cet appel à la solidarité et à l'implication des citoyens résonne comme un catalyseur de changement dans une région en pleine transformation.







Le clou du discours de Khadija Mahécor Diouf fut l’annonce de la participation de Golf Sud aux Jeux Olympiques de Dakar 2026, une victoire symbolique pour la commune. "Nous nous sommes battus pour exister dans ces jeux," a-t-elle affirmé. Cette décision marque un tournant historique pour la commune, qui se positionne comme un acteur incontournable du rayonnement sportif et culturel du Sénégal. L'engagement de Khadija Mahécor Diouf pour l’avenir de ses concitoyens n’est plus à démontrer, et Golf Sud se prépare à jouer un rôle clé dans les grands chantiers à venir, avec une maire déterminée à laisser un héritage durable.