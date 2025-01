Nouveau dispositif de déconcentration dans le secteur parapublic : Le Président de la République donne carte blanche au Premier ministre

Le président de la République a lancé ce matin au Centre International de Conférences Abdou Diouf (CICAD), la première édition de la « Conférence des administrateurs et managers publics ». L'objectif général pour cette première édition consiste à rappeler aux participants des connaissances fondamentales dans le domaine de la gouvernance publique, la conduite et le contrôle de l'action publique.







Dans son discours, Bassirou Diomaye Faye est revenu sur la refondation de l’action des pouvoirs publics qui doit être conforme aux besoins et aspirations des populations en repensant la déconcentration et en revitalisant la décentralisation. Selon le chef de l’Etat, repenser la déconcentration, c’est évaluer la mise en œuvre de la charte de la déconcentration de 2020, c’est évoluer vers une doctrine de déconcentration plus avancée qui impulse un État central, cohérent dans son action et les processus de prise de décision. Mais aussi, c’est développer un État territorial performant, de mieux coordonner avec ses services, d’optimiser et et de rationaliser et dirigée par des autorités administratives davantage responsabilisées. À ce titre, il demande au premier ministre de définir un nouveau dispositif d’approfondissement de la déconcentration au sein des ministères et au niveau territorial.







Parallèlement, dira le chef de l’Etat, il urge de revitaliser la décentralisation en réexaminant le découpage des collectivités, les compétences qui leur sont transférées et la fiscalité locale tout en prévoyant des mécanismes de financement plus adaptés. « Ce travail de révision se fera en concertation avec les élus locaux et les acteurs territoriaux de manière à avoir subsidiairement une efficacité et une gouvernance de qualité », a t-il déclaré.







Un État stratège confère des délégations à des entités publiques mais veille à l’exemplarité de leur gouvernance et leur performance. C’est pourquoi dira le président , il est important de veiller à l’évolution du secteur parapublic. Ainsi, il invite le premier ministre a assurer l’application rigoureuse de la loi d’orientation du 19 avril 2022 relative au secteur parapublic et qui vise à mieux cerner le portefeuille de l’Etat, à maîtriser la gestion des ressources publiques et à vérifier la pertinence des interventions du secteur.







Pour rappel, c’est tout le gouvernement qui est présent ce matin au CICAD, ainsi que tout les autres services démembrements de l’Etat.