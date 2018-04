Nous vous disons merci du fond du cœur...

Après les funérailles, dernier moment de communion et de rassemblement autour de notre défunt père Moustapha Mbaye, le calme et la solitude s’installent. C’est alors qu’il faut remercier tous ceux qui nous ont témoigné leur sympathie : ceux qui sont venus de loin pour dire au-revoir à Père "Moustaph", ceux qui ont envoyé des messages de condoléances, ceux qui ont aidé à l’organisation des funérailles ou ceux qui étaient tout simplement présents.

Le déferlement de témoignages et de compassion nous a touchés et nous a permis de nous sentir moins isolés.

Notre Père et ami s'en est allé un jour de dimanche 1er avril, nous laissant là, tous ensemble mais seuls.

A Serigne Diagne, Dirpub de Dakaractu et à tout le personnel, nous disons merci de nous avoir accompagné.

Nous disons merci du fond du coeur à Cheikh Ba, directeur des Impôts et Domaines, Mbaye Dione, Maire de Ngoundiane, Abdou Karim Sall, Dg Artp, Mamadou Kassé, Dg SnHlm et Ousmane Bâ, de la Présidence.

À nos amis et proches, nous disons merci pour votre présence dans les moments difficiles.

Chers parents et amis, aidez-nous à perpétuer le souvenir de notre défunt père en revenant dès que possible pour qu'on ne l'oublie jamais et qu'il reste à toujours parmi nous...