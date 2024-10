"Nous sommes totalement prêts à faire face à une situation de guerre", dit un ministre iranien

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a déclaré dimanche à Bagdad que l'Iran était "totalement prêt à faire face à une situation de guerre", insistant toutefois que son pays voulait "la paix", en particulier dans la bande de Gaza et au Liban.



"Nous sommes totalement prêts à faire face à une situation de guerre. Nous n'avons pas peur de la guerre, mais nous ne la voulons pas, nous voulons la paix et nous travaillerons pour une paix juste à Gaza et au Liban", a dit le ministre lors d'une conférence de presse conjointe avec son homologue irakien Fouad Hussein.