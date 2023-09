« Nous croyons au leadership du PR pour mettre tout le monde autour d’un même idéal » ( M. Kassé)

Le président Macky Sall est toujours attendu sur le choix du candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar, même si de potentiels candidats s'affichent. Mais pour le directeur général de la Sicap SA, il suffit juste de permettre au président de la République de faire le choix que nous attendons de lui. D’ailleurs, la confiance au leadership du chef de l’État, selon Mamadou Kassé, n’est pas discutable. « Il a les capacités et les aptitudes pour mener à bon port la coalition et faire le choix de l’unité et de la continuité… », a lancé le directeur de la Sicap SA en s’exprimant à l’occasion du Grand Magal de Touba, au micro de Dakaractu...