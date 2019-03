« Nous avons l’opposition la plus faible de l’histoire du Sénégal. Notre candidat devrait avoir plus que 58% » (Moustapha Diakhaté)

L’ancien président du groupe parlementaire de Benno Bokk Yakaar a salué la maturité et la hauteur des sénégalais après le bon déroulement du scrutin du dimanche dernier. C’est au cours d’un entretien avec Dakaractu, que Moustapha Diakhaté a estimé que l’opposition sénégalaise était en manque d’idées. « Nous avons une opposition qui est la plus faible de l’histoire politique de notre pays », martèle le ministre-chef de cabinet du président. Parlant des résultats provisoires livrés par le juge Kandji, l’ancien parlementaire pense que leur candidat devrait disposer d’un pourcentage plus élevé. Il est revenu aussi sur «le poids faible» de l’opposition, les différentes sorties de certains alliés du président tels que Moussa Diop, Dg de Dakar Dem Dikk et Mahammed Boun Abdallah Dionne, tout en soutenant que ce dernier demeure le Premier ministre le plus compétents de tous ceux qui sont passés depuis 2012. Moustapha Diakhaté a aussi parlé de la possible recomposition du prochain gouvernement, dévoilé sa position auprès de Macky Sall et étalé ses projets à travers son avenir politique. Entretien…