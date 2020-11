Notto Gouye Diama : Les populations ne veulent pas d'Aquatech dans leur localité et indexent le maire.

Malgré les mille et un litiges dans la desserte du liquide précieux entre Aquatech et les populations dans le département de Thiès, la municipalité de Notto Gouye Diama s'entête à vouloir signer un contrat avec ladite société au détriment de Asufor.



En effet, si l'on se fie aux populations leur localité n'a jamais eu de problème d'eau depuis les années 80 date à laquelle leur forge y a été installée. Pour manifester leur désaccord dans ce nouveau revirement de situation, laquelle consiste à changer de gestionnaire, elles se sont mobilisées devant la municipalité.



"Rouge" de colère et bardée de brassards rouges, la population indexe la municipalité et lance un appel au Président Macky Sall.

À rappeler que sur place, les populations ont trouvé un important dispositif de pandores pour les empêcher de mettre de l'huile sur le feu...