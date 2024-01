Notto Diobass: Ismaïla Dione prédit une victoire de BBY à condition qu'il y ait une dynamique unitaire

Le responsable politique de l'Alliance des forces du progrès (AFP)/ BBY dans le Notto Diobass, Ismaïla Dione a organisé un grand meeting d'investiture du PM Amadou Bâ, candidat de la coalition BBY. Il a saisi l'occasion pour revenir sur l'importance d'avoir porté son choix sur le PM pour la stabilité et la continuité des projets d'émergence du pays. Selon lui, " ce meeting d'investiture qui s'est tenu au village Taténe Sereres dans la commune de Notto Diobass entre également dans le cadre la massification et la mobilisation du parti AFP à Notto Diobass pour mieux se préparer pour cette présidentielle 2024". Le responsable communal de l'AFP/ BBY a, aussi, tenu à inviter tous les responsables de la coalition BBY à davantage s'unir pour pouvoir élire leur candidat Amadou Bâ dès le premier tour. "Nous devons nous tenir ensemble comme un seul homme. Si nous sommes unis, c'est parce qu'on partage une même vision. Nous pouvons gagner ces élections facilement, mais à condition de descendre sur le terrain pour éclairer la lanterne des populations sur les enjeux du moment pour le développement du Sénégal afin de mettre tous les atouts de notre côté mais dans une dynamique unitaire", a-t-il précisé. Et d'ajouter : " Si nous ne travaillons pas ensemble dans l'union des cœurs, ces élections peuvent s'avérer très difficiles pour notre coalition ".



À rappeler que le maire de Ngoundiane, Mbaye Dione par ailleurs responsable politique de l'AFP, le Professeur Maouloud Diakhaté (HCCT), Ministre Conseiller Zator Mbaye et d'autres responsables du parti progressiste et de la coalition BBY ont pris part à ce grand meeting d'investiture du PM Amadou Bâ pour la présidentielle de 2024.