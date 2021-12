Notto Diobass / Autonomisation des femmes : Alioune Sarr "arme" à nouveau les groupements féminins

Dans le cadre de l'autonomisation des femmes de la commune de Notto Diobass, le ministre-maire, Alioune Sarr vient de renforcer les groupements de femmes avec un don de 10 millions FCFA.



Parallèlement, le maire de Notto-Diobass a financé en partenariat avec la DER, les jeunes et les femmes. En l'espace de deux mois, 239 femmes ont été financées à hauteur d'un montant global de 11.950.000 FCFA.



En effet, ce soutien renouvelé vise à accompagner et à renforcer les femmes dans des projets de production, de transformation, de commercialisation des produits locaux et services divers. L'occasion a été saisie par ces femmes pour magnifier ce geste de haute facture du ministre-maire qui, selon la porte-parole du jour, Rose Cissé n'en n'est pas à sa première.



D'après elle, "Alioune Sarr ne cesse de travailler pour l'autonomisation des femmes de Diobass. Il ne ménage aucun effort pour appuyer les femmes. Il leur a offert des calebasses, des moulins à mil, des moutons Ladoum, des boutiques Kom-Kom et des formations en céréales locales et transformation de fruits et légumes".