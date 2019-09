Nos héros les Sapeurs-pompiers : sauver ou périr. (Par Mamadou Sy Tounkara)

Le président de la République a remis ce jeudi 19 septembre 2019 un important lot de matériels et d’équipements d’une valeur de 26 milliards FCFA aux Sapeurs-pompiers du Sénégal. Un centre de formation dédié va suivre, ainsi que des compléments d’équipements, a insisté le chef de l’Etat.



Les Sapeurs-pompiers le méritent amplement. Ils sont de véritables héros dans tous les ses sens possibles.. Ils sont présents à chaque appel au secours d’accident, de noyade, d’incendie, d’évacuation. Ils sont les soldats du feu. Ils ont comme devise « Sauver ou périr ». Ils y croient et le vivent. Ils ne demandent jamais à être corrompus pour intervenir. Ils ne demandent rien à ceux qu’ils sauvent et ne sont heureux que s’ils sauvent des vies.



Il n’y a jamais eu de mouvement d’humeur public des Sapeurs-pompiers. Ils lavent leur linge sale en famille. Sans tambour ni trompette. Ils ne se font entendre que lorsque des vies sont en danger et font leur maximum pour servir tout le monde, sans différence aucune.



Rien de ce qui se fait pour les Sapeurs-pompiers ne saurait être de trop. Leur déficit en moyens doit être adressé sans délai, de même que leurs motivations en rémunérations, primes et encouragements divers. Heureux que le président de la République ait posé ces actes et jalons.



Les Sapeurs-pompiers doivent inspirer tous les servants publics. Osons rêver que les élus et les responsables nommés vivent dans leurs coeurs, âmes et forces la devise des pompiers sénégalais « Sauver ou périr ».



Mamadou Sy Tounkara

Conseiller spécial du Président de la République