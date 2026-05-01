Kaolack- Fête du travail : « Beaucoup de travailleurs vivent dans la précarité » (Gagne Siry Lo, coordinatrice de la CCSS).

À l’occasion de la célébration de la Fête internationale du Travail ce 1er mai 2026, la Coalition des centrales syndicales du Sénégal (CCSS)/ section Kaolack, a organisé une marche pacifique à travers les rues de la ville. À cette occasion, le central syndical a exprimé ses inquiétudes par rapport à la précarité des travailleurs de la ville de ‘Mbossé’. « Beaucoup de travailleurs vivent dans la précarité malgré leurs contributions essentielles à l’économie nationale. Trop d’inégalités persistent nourrissant frustration et désespoir. Cela ne peut plus durer », a déclaré Gagne Siry Lo, coordinatrice de la CCSS avant d’inviter les autorités à prendre des mesures pour corriger ces difficultés que rencontrent les travailleurs.

« Nous appelons à des politiques publiques plus inclusives, à une meilleure protection sociale, à la revalorisation des salaires et des pensions, ainsi qu’à l’amélioration des conditions de travail dans tous les secteurs », a-t-elle lancé.

Rappelons que c’est l’adjoint au Gouverneur de Kaolack chargé du développement, Mamadou Habib Kamara qui a reçu le cahier de doléances de la Coalition des centrales syndicales du Sénégal section Kaolack.