CESTI : la première promotion Communication et Production audiovisuelle célébrée sous le parrainage de Malick Magueye Diaw

La première promotion en Communication et Production audiovisuelle du CESTI a été célébrée ce jeudi 30 avril 2026, à l’amphithéâtre du 7e étage de la Maison de la Presse Babacar Touré.



Parrain de la cérémonie, Malick Magueye Diaw a réuni amis, anciens camarades, étudiants et collègues pour honorer les 26 récipiendaires, dont 14 en Communication avec comme Major, Guette Faye et 12 en Production audiovisuelle, dont le Major est Clarice Sambou.



Diplômé de la 23e promotion du CESTI, ancien pensionnaire du Prytanée militaire de Saint-Louis (AET), ancien directeur de la communication de la BICIS et ancien Directeur de Cabinet du Président de l'Assemblée Nationale, Amadou Mame Diop, le parrain a livré un message fort axé sur la rigueur, l’éthique et les exigences du métier.



Dans son intervention, Malick Magueye Diaw a mis en garde contre les dérives liées à la communication à outrance, dans un environnement médiatique marqué par la surabondance de contenus et la pression constante de l’instantanéité. Il a notamment invité les futurs professionnels à éviter la quête du buzz à tout prix, à privilégier les stratégies cohérentes et adaptées aux objectifs et préserver la crédibilité et l’image des organisations.



Selon lui, dans un contexte dominé par les réseaux sociaux comme X ( ex Twitter), qui est la 1ere agence de presse du monde, « la moindre erreur peut avoir un effet boomerang immédiat », d’où la nécessité d’une pratique fondée sur la responsabilité, la rigueur et le professionnalisme.



S’adressant également aux spécialistes de la production audiovisuelle, il a insisté sur leur rôle crucial dans le traitement de l’image, appelant à une vigilance accrue à toutes les étapes, du tournage au montage.



De son côté, le directeur du CESTI, Mamadou Ndiaye, a salué une étape importante dans l’évolution de l’école. « Depuis 60 ans, notre institution forme des professionnels de qualité. Aujourd’hui, elle s’adapte aux mutations profondes du secteur, marquées par l’essor des réseaux sociaux et de l’intelligence artificielle générative », a-t-il souligné.



Il a rappelé que cette nouvelle filière répond à un besoin longtemps exprimé par les acteurs du secteur, notamment celui de former des techniciens capables d’accompagner les journalistes dans un environnement médiatique en pleine transformation.



S’adressant aux diplômés, le directeur les a invités à se positionner comme des acteurs clés de l’économie créative, dans un contexte de transformation digitale et de souveraineté des contenus. « Vous êtes les premiers d’une nouvelle ère. Votre polyvalence est votre plus grande force. Inspirez-vous de votre parrain et soyez des professionnels audacieux, reconnus et respectés », a-t-il déclaré.



La cérémonie de remise de diplômes à la 1ere promotion Communication et Production audiovisuelle du Cesti a vu la présence de nombreuses autorités étatiques du pays dont l'ancien président de l'Assemblée Nationale, Amadou Mame Diop, du Général Mbaye Cissé, ex Cemga, du Colonel à la retraite Birane Wane, ancien Commandant du Prytanée Militaire de Saint-Louis et ancien Aide de Camp du Président Senghor, mais également des acteurs des médias et de la communication au Sénégal.





