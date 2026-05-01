Diamaguène Mbour : Le commissaire Moussa Faye quitte après un règne sécuritaire hors norme..

Une page importante se tourne au poste de police de Diamaguène Mbour. Après près de cinq années de service, le commissaire Moussa Faye quitte ses fonctions, laissant derrière lui un bilan largement salué par les populations et les autorités locales.



Durant son passage, il s’est illustré par un engagement soutenu dans la sécurisation de la zone, la lutte contre la délinquance et le renforcement de la proximité avec les habitants. Son approche, mêlant fermeté et dialogue, a contribué à instaurer un climat de confiance entre les forces de sécurité et les populations.



Notables, autorités administratives et religieuses, ainsi que de nombreux habitants, s’accordent à reconnaître l’impact de son action sur l’amélioration de la situation sécuritaire dans la localité. Sa présence sur le terrain, sa disponibilité et sa capacité d’anticipation ont fait de lui une figure respectée.



Le commissaire Moussa Faye est désormais affecté à Wakhinane Nimzatt, où il poursuivra sa carrière.



Pour assurer la continuité, le commandement du poste de Diamaguène Mbour est confié au capitaine Mamadou Ndigue Faye, précédemment en service à Thiès Médina Fall.



Sa mission s’annonce délicate, dans un contexte où les attentes restent élevées après le passage remarqué de son prédécesseur. Entre continuité des acquis et nouveaux défis sécuritaires, les populations attendent de cette nouvelle équipe qu’elle poursuive les efforts engagés.

