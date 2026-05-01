Célébration de la fête du 1er mai au MEPM : Les agents du ministère unanimes sur les réalisations sous l’ère Birame Souleye Diop

Ce vendredi, le ministère de l’Énergie, du Pétrole et des Mines a célébré la Journée internationale du travail sous le thème « Dialogue social et travail décent dans les secteurs extractifs et énergétiques ». L’événement était présidé par le ministre Birame Soulèye Diop, accompagné du secrétaire général Cheikh Niane, du DAGE et d’autres personnalités de l’administration.







L’ambiance était à la satisfaction générale, car tous les agents sont unanimes sur ce que le ministre et ses équipes ont réalisé depuis leur arrivée à la tête du département. Prenant la parole, le secrétaire général a tenu à saluer plusieurs acquis obtenus sous l’actuelle direction. Il a d’abord cité la prise du décret encadrant les contractuels du Fonds de développement géologique et minier, une mesure très attendue. Il a également rappelé la réalisation de l’audit du personnel, gage de transparence, ainsi que la régularisation des dettes liées à l’IPM (impôt sur le revenu des personnes physiques), qui soulage de nombreux agents. Autre avancée majeure : la couverture médicale désormais étendue aux agents et à leurs familles. Mais la nouvelle la plus applaudie reste l’annonce de la création d’une prime de motivation devant entrer en vigueur dès le 1er juin prochain.







Selon le ministre, cette mesure est de nature à rendre le ministère « attractif pour tout agent de l’administration ». À travers ces réalisations concrètes, Birame Soulèye Diop et son équipe ont su instaurer un dialogue social fécond et améliorer significativement les conditions de travail. Les agents, visiblement rassurés, affichent un soutien sans faille et voient dans ces actes la preuve que le travail décent dans les secteurs stratégiques n’est pas un vain mot.

