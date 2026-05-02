Crise à la Poste : les syndicats dénoncent une gestion « chaotique » et interpellent l’État

À l’occasion de la célébration de la fête internationale du travail, le secrétaire général du Syndicat National des Travailleurs des Postes et Télécommunications, Ibrahima Sarr, a dressé un constat préoccupant de la situation actuelle de la Poste. Tout en rappelant les initiatives prises par les travailleurs, notamment un panel de réflexion organisé l’année précédente sur les opportunités du numérique, il a regretté l’absence de mise en œuvre concrète des recommandations issues de ces travaux. Selon lui, malgré des pistes claires pour relancer l’entreprise, les résultats restent largement en deçà des attentes.
Les organisations syndicales pointent du doigt des insuffisances dans la gouvernance actuelle, évoquant un manque de vision stratégique, une gestion jugée inefficace et des décisions contestées. Elles dénoncent notamment la non application de la majorité des recommandations du conseil interministériel dédié à la relance de la Poste, ainsi que des choix de gestion qui susciteraient des interrogations, notamment en matière de priorisation des dépenses. Les syndicats soulignent également une dégradation des conditions de travail, une démotivation croissante des agents et un déficit de dialogue social.
Face à cette situation, les représentants des travailleurs appellent les autorités à assumer pleinement leur rôle de suivi et d’évaluation des réformes engagées. Ils plaident pour une gouvernance plus inclusive, transparente et orientée vers des résultats concrets, afin de redresser durablement l’entreprise. Tout en invitant les travailleurs à rester mobilisés, ils insistent sur la nécessité d’un sursaut collectif pour préserver un service public essentiel et restaurer la confiance au sein de l’institution.
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