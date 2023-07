Non-candidature de Macky Sall/ Mimi Touré : « C’est une grande victoire. Mais la lutte continue… »

La présidente du mouvement pour l'intégrité, le mérite et l’indépendance, faisant partie des plus présentes sur le terrain politique pour la lutte contre la 3e candidature de Macky Sall se félicite de cette nouvelle après l’adresse à la nation hier : « C’est une première victoire. Mais nous devons continuer la lutte » a souligné la présidente de Mimi 2024 tout en rappelant qu’en tout état de cause, le Président Macky Sall n’avait pas le droit de se présenter en 2024 compte tenu de ce que stipule la constitution en son article 27.



Dans un autre registre, l’ancienne présidente du conseil économique social et environnemental interpelle le président de la République sur l’organisation des élections libres, transparentes et inclusives. Mais également, à la libération des détenus politiques.