Non candidature de Macky Sall: «Il n’est pas candidat et Dakar dort (…) mais qu’il dise que Ousmane sonko ne sera pas candidat, Dakar ne dormira plus. » (Birame Soulèye Diop).

La coalition Yewwi Askan Wi est sortie, cet après-midi, pour livrer sa position sur les derniers développements de la situation politique du pays marquée par l’annonce de la non candidature du Président Macky Sall à la présidentielle de 2024.



« Il n’est pas candidat et Dakar dort (…) mais qu’il dise que Ousmane sonko ne sera pas candidat, Dakar ne dormira plus, le Sénégal ne dormira plus et il faudra qu’il le comprenne », a avisé l’administrateur de Pastef, Birame Soulèye Diop. Selon le parlementaire de la coalition YAW qui qualifie la déclaration du Président Macky Sall de tardive avec un lot de morts qui l’a précédé, il n’est pas question que les poursuites à la CPI soient lâchées.



Sur la présence de forces occultes au Sénégal précisées par le Chef de l’Etat dans son discours, Birame Soulèye Diop lui pointe d’un doigt accusateur.



« La seule force occulte ici, c’est cet homme qui a voulu utiliser des Fds accompagnées de milices qui a tiré sur son peuple», a expliqué le patriote.







Birame Soulèye Diop a profité de cette tribune pour alerter sur le syndrome Alassane Ouattara et avertit les soutiens du régime.



« Il (Macky Sall) garde sous son coude trois coups qu’il peut nous faire au dernier moment. J’avertis les prochains candidats de l’APR, évitez de boire son eau, il est capable de vous empoisonner. », a-t-il soutenu.