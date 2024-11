Nigeria: au moins 27 morts dans un naufrage sur le Niger

Le naufrage d'une embarcation vendredi sur le fleuve Niger dans le centre du Nigeria a fait au moins 27 morts et de nombreux disparus, a-t-on appris auprès des autorités. L'accident s'est produit près de Dambo, dans l'Etat nigérian de Kogi.



"On ne sait pas combien de personnes étaient à bord, les gens en général ne gardent pas trace du nombre de passagers", a indiqué Sandra Musa, de l'agence nationale de gestion des situations d'urgence. "Les recherches sont toujours en cours pour retrouver des survivants et des corps", a-t-elle ajouté. Selon cette responsable, 27 corps ont été retrouvés.



Un porte-parole de la Croix-Rouge nigériane, Abubakar Abullahi, a indiqué que le bateau avait fait naufrage avec plus de 50 personnes à bord. Les causes de l'accident ne sont pas clairement établies, selon Mme Musa. Le naufrage pourrait être dû à des turbulences ou à un obstacle heurté par le bateau.



Le bureau du gouverneur de l'Etat de Kogi, Ahmed Usman Ododo, a indiqué que la plupart des victimes étaient "des femmes, des petits commerçants et des artisans qui exerçaient des activités commerciales légitimes pour gagner leur vie et contribuer à l'économie de l'Etat".