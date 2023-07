Niger : Plusieurs migrants sénégalais coincés dans le désert, sollicitent leur rapatriement

Plusieurs migrants sénégalais qui avaient rejoint l'Algérie via la Mauritanie, le Maroc, le Mali etc..., disent avoir subi sur place un traitement inhumain et dégradant.

Des milliers d'entre eux dont d'autres nationalités, après avoir passé plusieurs mois en prison, ont été finalement expulsés et abandonnés dans le désert du Niger, selon les témoignages. Présentement, c'est la croix et la bannière dans la zone d'Assamaka. D'après les témoignages qui ont été recueillis à travers des vidéos, plusieurs migrants ont trouvé la mort dans le désert dont des sénégalais. Au Niger où ils sont bloqués actuellement, ils peinent à accéder à un abri, à des soins de santé, à la protection et aux produits de première nécessité. Ils ont ainsi décidé de se faire entendre afin que les autorités sénégalaises puissent prendre des mesures urgentes pour leur rapatriement sans délai...