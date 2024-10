Ngueniene : « Je ne battrai pas campagne… » « Je gèle mes activités dans l'APR. » (Maire) 

Rien ne va plus entre le maire de Ngueniene et sa formation politique, l'Alliance pour la République (Apr). Si l'on se fie à ses propos, tout est parti des investitures pour les législatives du 17 novembre prochain. Ce dernier, pour ne pas le nommer Alpha Samb, s'est confié à l'équipe de DakarActu Mbour. " Je suis vraiment désolé de l'attitude de ma formation politique… Compte tenu de ma posture, vu la manière dont les investitures ont été faites dans mon département, je suis au regret de ne pas battre campagne. Et d'ailleurs, je gèle mes activités dans l'APR. Je pense que me placer suppléant derrière certaines personnes reste un manque de considération… Se désole le maire de Ngueniene.



L'autre motif avancé par le premier magistrat de la ville de feu Ousmane Tanor Dieng reste la non-investiture de son mentor politique Elhadji Oumar Youm dans la liste nationale. Oumar Youm, mon mentor politique, n'a pas été investi sur la liste nationale. « Une situation que je ne peux pas comprendre » a conclu Alpha Samb…