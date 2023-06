Nguékhokh: Jugement des jeunes manifestants et du professeur militant de Pastef : le procureur sans pitié...

Ils étaient tous face au juge du tribunal de grande instance de Mbour, les manifestants des derniers événements...Au nombre de 15 ces derniers ont fait face à un procureur sans pitié...Lors des manifestations ces jeunes de la commune de Nguekhokh ont voulu montré leur colère...Le parquet qui assimile leur comportement à des actes de vandalisme a demandé au juge une peine de six mois ferme...



Une deuxième affaire toujours concernant le même sujet a attiré l'attention de tout le monde. Il s'agit du cas du professeur Mansour Ciss poursuivi pour incitation à des actes de vandalisme par des posts sur les réseaux sociaux...Le procureur outré par l'acte du professeur de français va demander au juge de le condamner à une peine de 02 ans dont un an ferme... Dépassé par la tournure de l'affaire, le professeur affirme que ces posts datent de bien avant les évènements..et si c'était à refaire, il ne le fera plus... Maître Tall avocat des jeunes et du professeur trouve que le tribunal ne peut certifier que ces jeunes ont opéré des casses car ces derniers ont été cueillis nuitamment chez eux... Concernant le cas du professeur, maître Abdoulaye Tall de souligner que les posts de son client n'ont été nullement à l'origine de la sortie des jeunes...et que personne ne peut le prouver...



Après avoir écouté toutes les parties, le tribunal a décidé de donner son verdict le 20 de ce mois ...