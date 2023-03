Ngoundiane: Les femmes à l'école de la fiscalité équitable avec IBP et le Forum Civil.

Dans le cadre du projet pour la territorialisation de la justice fiscale au Sénégal, le Forum Civil a organisé un atelier de formation des membres des plateformes "femmes des collectivités minières" de la municipalité de Ngoundiane.



Cette rencontre de partage et d'échanges avec les femmes a pour objectif de créer des cadres de dialogue entre les OSC et l'administration fiscale pour permettre aux populations d'accéder aux informations fiscales exhaustives afin de les aider à construire un discours fiscal efficace. En effet, il s'est agi de faire connaître et de faire comprendre à ces femmes les différents types d'impôts ainsi que les acteurs et institutions qui interviennent dans ce domaine. Les femmes en ont profité pour faire des recommandations sur des questions de sensibilisation visant à impulser cette initiative dans ladite municipalité.



Le coordinateur du Forum Civil, Birahime Seck a également invité les différents maires du Sénégal à copier la municipalité de Ngoundiane afin de permettre aux femmes de jouer pleinement leur partition pour mieux bénéficier des retombées dans le secteur extractif...