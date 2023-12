Ngoundiane : Le maire Mbaye Dione offre aux 27 groupements de femmes de sa commune 5 moulins à mil supplémentaires et porte le Fonds de Financement aux Femmes de 40 a 50 millions francs CFA.

En assemblée générale tenue ce samedi 02 décembre, l'Union des Groupements de Promotion Féminin qui compte 27 membres dans l'ensemble de la Commune de Ngoundiane, a encore bénéficie des largesses du Maire Mbaye Dione.



En effet, cinq des GPF viennent de recevoir chacun, un moulin à mil flambant tout neuf, des mains de l'édile de la localité. Ces machines qui viennent s'ajouter aux premier et deuxième lots portent le total de moulins à mil offerts aux femmes de la Commune à 22 depuis 2010. En plus de les aider à faciliter le travail domestique, ces équipements sont des sources importantes de recettes pour appuyer les femmes dans leur autonomisation financière. Lors de cette rencontre avec les GPF, il était, également question de faire un bilan d'étape sur les 40 millions FCFA que la mairie leur a alloués sous forme de subventions et également de l'évaluation de l'unité de transformation des céréales qui a été mise à leur disposition grace à un partenariat avec l'organisation Internationale de la Francophonie. En effet, tous ces efforts ont été consentis par la mairie de Ngoundiane pour mieux répondre aux attentes des femmes devenues de véritables acteurs économiques. Aujourd'hui, le nombre de femmes qui s'adonnent a l'exode rural a drastiquement diminué grâce à cette politique enclenchée par l'équipe municipale depuis 2009. C'est tout le sens de l'engagement du maire de Ngoundiane qui veut faire de sa localité une vitrine de développement. Très satisfait des résultats du programme de financement et d'accompagnement divers par le budget de la Commune, le Maire Mbaye Dione a promis de porter ce fonds de 40 à 50 millions dès le prochain exercice 2024. La subvention à l'unité de transformation de céréales sera également portée de 5 a 10 millions afin d'augmenter sa capacité de production et de motiver davantage les femmes transformatrices.

A l'unanimité, ces femmes très satisfaites de ses réalisations, ont réaffirmé leur fidélité et leur engagement derrière le Maire Mbaye Dione et son équipe municipale pour relever les défis pour le développement de leur localité.