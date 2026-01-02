Ngathie Naoudé: Une collision entre un 'Cheikhou Cherif' et un Tiak Tiak fait 4 morts et plusieurs blessés (bilan provisoire)

Un accident mortel vient de se produire sur la route de Kaffrine, à hauteur du village de Parasel, dans la commune de Ngathie Naoudé.
En effet, un véhicule ''Cheikhou Chérif'' y est entré en collision avec un Tiak Tiak. Selon un témoin contacté par Dakaractu Kaolack, le bilan provisoire fait état de 4 morts et de plusieurs blessés.
La même source informe que les sapeurs pompiers sont actuellement sur place pour évacuer les blessés dont certains sont dans un état critique...
