Cour des comptes : «Toutes les dispositions ont été prises pour que les rapports ne dorment pas dans les tiroirs » ( Abdoul Magib Guèye)


Abdoul Magib Guèye a été officiellement installé, ce matin, dans ses fonctions de premier président de la Cour des comptes, lors d’une cérémonie présidée par Mamadou Thiaw, président de la Chambre des affaires administratives, faisant office de président de séance. La cérémonie s’est déroulée en présence de plusieurs hautes personnalités de la magistrature sénégalaise, parmi lesquelles le procureur de la République Ibrahima Ndoye, le président de la Cour d’appel de Dakar Mbacké Fall, le premier président de la Cour suprême Mouhamadou Mansour Mbaye, ainsi que le ministre de l’Économie, des Finances et du Plan, Cheikh Diba.
 
À l’occasion de son installation, le nouveau premier président de la Cour des comptes est revenu sur le fonctionnement de l’institution et les chantiers qu’il entend porter durant son mandat. Interrogé sur le devenir des rapports produits par la juridiction financière, Abdoul Magib Gueye a rappelé que ce travail s’articule autour de plusieurs axes : le suivi des recommandations et leur mise en œuvre, ainsi que le traitement des déférés à l’endroit des juridictions et institutions concernées, notamment la Chambre de discipline financière et les ministères compétents. Il a tenu à assurer que toutes les dispositions sont prises pour que les rapports de la Cour ne restent pas sans suite.
 
Abdoul Magib Guèye a par ailleurs insisté sur la nécessité d’une professionnalisation accrue du personnel de la Cour des comptes, annonçant des orientations précises en matière de programme de travail, de dispositifs de gestion de la qualité des travaux, ainsi que de formation continue, avec en perspective la création d’un centre de formation interne à l’institution. Le nouveau premier président a également fait de la digitalisation l’un des chantiers prioritaires de son mandat, plaidant pour une appropriation des outils d’intelligence artificielle afin de renforcer la couverture et l’efficacité des travaux de la Cour.
 
Autre axe de réforme annoncée, celle d’une évolution dans la production du rapport public, avec une volonté de rendre sa parution plus régulière et d’en réorienter la logique thématique. Abdoul Magib Guèye envisage ainsi de développer des rapports thématiques sectoriels, permettant à la Cour d’investiguer des secteurs spécifiques de l’économie, d’en identifier les problématiques majeures, de se prononcer sur ces enjeux, puis d’assurer un suivi des recommandations qui en découleront des secteurs comme l’énergie, les collectivités locales, les sociétés publiques ou encore la justice ayant été évoqués parmi les chantiers à venir.
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Jeudi 16 Juillet 2026
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