Nécrologie : Le sociologue, Professeur Malick Ndiaye n'est plus

Une triste nouvelle s’abat sur le monde universitaire. Le sociologue et professeur Malick Ndiaye est décédé ce mardi. La levée du corps est prévue ce mercredi à 14h à la mosquée de Mermoz suivie de l’enterrement à Touba.



Le Pr Malick Ndiaye a participé à plusieurs combats aussi bien politique que social. Il a été présent lors de plusieurs manifestations notamment à la place de la nation pour des principes de libertés démocratiques.



Dakaractu s’associe à la douleur de la famille et présente ses condoléances les plus attristées.