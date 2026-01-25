Nécrologie: La grande artiste potière, Seny Awa Camara a rendu l'âme, ce dimanche à Bignona


L'artiste potière, Sény Awa Camara n'est plus! La native de Bignona a rendu l'âme ce jour, à l'âge de 81 ans . Il y a un mois, l'équipe de Dakaractu, lors de l'éductour organisé dans le cadre du festival Koom Koom de Ziguinchor, était allée rendre visite à la vieille Dame dans sa demeure à Bignona, entourée de ses enfants et petits-enfants. 
 
Sény Awa Camara est descendante d'une famille où sa mère faisait de la céramique, mais c'est un don qui lui a été octroyé par Dieu. Awa Camara a commencé à faire des sculptures en cachette, sans que sa mère ne le sache, et c'est seulement lorsque les sculptures ont commencé à s'accumuler que sa mère a découvert son talent.

Ses œuvres, exposées dans les plus grands musées et collections prestigieuses du monde, témoignent de son talent et de sa créativité. Malgré cela, elle reste méconnue au Sénégal, ce qui est dommage car son travail peut contribuer à promouvoir la culture casamançaise.

Sény Awa Camara avait exprimé sa gratitude envers les étrangers qui ont soutenu son travail, notamment les ambassadeurs français et américains. "Je suis contente que vous soyez venus me rencontrer et prendre des images de mon travail", avait-elle déclaré. Elle en avait profité pour s'étonner que les autorités sénégalaises ne la célèbrent pas, alors que son travail est connu à l'étranger.

"Je veux que les Sénégalais sachent que je suis là, que mon travail est important et que je peux contribuer à la promotion de la culture casamance", avait-elle déclaré. Sa déception face à l'indifférence des autorités sénégalaises est palpable, mais elle espère que son travail pourra être reconnu et célébré au Sénégal pour contribuer à la promotion de la culture et de l'art sénégalais. Hélas, elle a rendu l'âme ce dimanche 25 janvier 2026 des suites d'une courte maladie.
 
Toute la rédaction de Dakaractu présente ses condoléances à sa famille, au monde de la culture, aux artistes, aux personnes qui l'ont connue et reconnu son travail. 
 
Dimanche 25 Janvier 2026
