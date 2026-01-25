JPO - Quand les drones veillent sur nos mers : la Marine nationale entre dans l’ère du ciel connecté

Invisible pour le grand public mais décisive pour la sécurité maritime, la Marine nationale sénégalaise déploie désormais des drones de surveillance de haute technologie. Au stand 4, les visiteurs découvrent le Black Eagle, un drone capable de couvrir jusqu’à 150 kilomètres selon l’antenne utilisée. Derrière cet appareil, des techniciens spécialisés assurent chaque détail avant le décollage : carburant, batteries, vérification complète de l’aéronef. Rien n’est laissé au hasard avant qu’il ne prenne les airs.







Dans la salle de contrôle, écrans et interfaces numériques donnent une vision en temps réel du ciel et de la mer. Grâce à une cartographie dynamique, les opérateurs suivent la position exacte du drone, ses déplacements et les images captées par sa caméra. Surveillance circulaire, vol stationnaire, trajectoires programmées, le drone peut être guidé d’un point A à un point B avec une précision remarquable, même à plusieurs dizaines de kilomètres du pilote.







La technologie va encore plus loin. Les données télémétriques permettent de contrôler en continu la température des composants, le niveau de carburant, la communication radio et l’altitude. Une simple commande envoyée depuis le poste de pilotage est instantanément reçue et exécutée par le drone. Grâce à un joystick dédié, les techniciens peuvent orienter la caméra, zoomer, balayer une zone et basculer entre vision classique et infrarouge, offrant une surveillance efficace de jour comme de nuit.



À travers ces drones, la Marine nationale affirme sa montée en puissance technologique. Loin des images spectaculaires, ce travail repose sur la rigueur, la formation et la responsabilité.







L’objectif c’est de surveiller, anticiper et protéger les espaces maritimes, tout en respectant les règles d’éthique, de sécurité et de souveraineté. Une preuve que la défense maritime sénégalaise se joue désormais autant dans les airs que sur les flots.

