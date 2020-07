Nécrologie : L'ancien international sénégalais, Moussa Ndiaye perd sa fille...

L'ancien footballeur international sénégalais, Moussa Ndiaye vient de perdre sa fille, Maguette Ndiaye ce mardi matin. Une nouvelle tragique qui a été annoncée sur la page Facebook officielle de l'Union nationale des footballeurs professionnels du Sénégal (UNFP) dont il est membre, en tant que secrétaire adjoint chargé de la formation des jeunes.



L'ex attaquant de Sedan était de la belle génération dorée de 2002 qui avait conduit les "Lions" du Sénégal en finale de la CAN en 2002 et en quart de finale du mondial 2002.

