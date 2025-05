Nécrologie : Disparition de Hadjaratou Seynabou Niang, mère de notre collaborateur Papa Massamba Sar

C'est avec une profonde tristesse que les familles des feus Serigne Ousmane Niang et Fatou Nar Diagne, parents de la défunte résidant à la rue 5×8 Médina Dakar, la famille du feu El Hadj Mokhtar Niang de Rebess Dakar, la famille du feu Amadou Moustapha Sar, ancien commissaire de police et époux de la défunte, ainsi que les familles Mbaye, Sy et Ndiaye de Dakar et Saint-Louis, leurs parents et alliés, annoncent le rappel à Dieu de Hadjaratou Seynabou Niang, affectueusement connue sous le nom d'Adja Fama Niang. Elle était la mère de notre collaborateur, Papa Massamba Sar.



Adja Fama Niang s'est éteinte paisiblement le Samedi 03 mai 2025 à Dakar, laissant derrière elle un vide immense dans le cœur de ses proches et de tous ceux qui l'ont connue. En cette douloureuse circonstance, la rédaction de Dakaractu présente ses sincères condoléances à son collaborateur, Papa Massamba Sar, à toute sa famille et à ses proches. Nous leur témoignons notre soutien et notre profonde sympathie.



La levée du corps et la prière mortuaire auront lieu ce Dimanche 04 mai 2025 à 11h à la grande mosquée El Mansour de Grand Dakar. L'inhumation suivra au cimetière musulman de Yoff.



Les condoléances seront reçues à son domicile situé à la Zone A, villa numéro 69 B, en face de l'école Sainte Thérèse.



Que Dieu l'accueille dans son paradis éternel.