Nécrologie : Décès de Pathé Guèye, chef comptable du groupe EMG.

Le PDG du groupe EMG est en deuil. Mbaye Guèye vient en effet de perdre son Chef comptable, Pathé Guèye, décédé dans la nuit du samedi à dimanche.





« C’était mon compagnon depuis 31 ans, mon compagnon le plus fidèle. Il a été honoré le 30 décembre et désigné Ambassadeur du groupe EMG. Que Dieu l’accueille en son paradis », témoigne le patron de la société de vente de voitures.



La levée du corps et l’enterrement ont eu lieu ce dimanche. Dakaractu présente ses sincères condoléances au groupe EMG et à toute la famille éplorée...