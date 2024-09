Nécrologie : Aly Baba Faye, une figure de l’immigration en Italie est décédé ce samedi

La communauté sénégalaise en Italie est en deuil suite au rappel à Dieu ce samedi, de Aly Baba Faye. Un homme engagé, un poète bilingue qui n’a cessé d'accompagner ses compatriotes dans le domaine de l’immigration. En charge de plusieurs dossiers notamment celui qui a conduit à la promotion du premier pacte entre l'Etat italien et les communautés musulmanes, Aly Baba Faye fut parmi les trois premiers qui ont intègré des "ministres de culte" reconnus par l'Etat italien. Le concepteur de la Plateforme Waxtaanu Diaspora au sein de laquelle le premier rapport intracommunautaire sur les sénégalais a été réalisé, Aly Baba a aussi impacté de manière significative sur la configuration du syndicalisme italien. Il a été membre fondateur et premier secrétaire général de la CASI (Coordination des Associations Sénégalaises en Italie) et figure de proue du mouvement antiraciste dans les années 80/90.





Dakaractu présente ses condoléances à la communauté de la diaspora italienne et à toute sa famille.